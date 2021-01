Covid, Giappone verso lo stato d'emergenza: possibili ritardi anche nel mondo degli anime

Il governo giapponese sta per dare il via ad un nuovo stato d'emergenza, dopo aver raggiunto un nuovo picco di circa 4.000 casi positivi al Covid-19. Tra le nuove direttive, per il momento in vigore fino al 31 gennaio, vige anche l'obbligo di lavorare da casa, una notizia che non potrà non influire nella produzione e distribuzione di serie anime.

Naturalmente la scelta del governo è necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini, visto che in Giappone sono stati registrati circa il quadruplo dei casi dello scorso novembre, e che nonostante l'arrivo dei vaccini si continua a temere la diffusione della variante inglese. Tuttavia, le nuove norme creeranno indubbiamente danni al settore dell'intrattenimento, visto che sarà vietato uscire di casa dopo le 20:00 fino alla fine del mese. In particolare, a soffrirne saranno senza dubbio cinema e teatri.

Gennaio sarà un mese estremamente importante anche per l'industria degli anime. Il film di Gintama, in uscita l'8 gennaio, sarà quasi sicuramente rimandato, visto che Tokyo, Saitama e Chiba, territori con milioni di abitanti, hanno già affermato che applicheranno le restrizioni ancora prima dell'annuncio dello stato d'emergenza. Tra gli altri, è estremamente probabile anche il rinvio di Evangelion 3-0+1.0.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che a gennaio usciranno anche tante serie anime, a partire dall'attesissimo Beastars 2, passando per The Promised Neverland 2 e The Seven Deadly Sins 4. Vedremo se l'obbligo dello smart working porterà a ritardi o meno.