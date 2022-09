Cowboy Bebop: l'affascinante Faye Valentine in questo cosplay di Melamori

Il progetto che fu assegnato a Watanabe negli anni '90 prevedeva la creazione di un universo sci-fi che ispirasse una linea di giocattoli. Dalla mente del regista però non uscì nulla di consono per la produzione, piuttosto fu creato il capolavoro Cowboy Bebop, una storia spaziale incentrata su pochi personaggi ricchi di dubbi e problemi.

Ancora oggi Cowboy Bebop è uno dei must see del settore degli anime. Questo galleggiamento nel sistema solare di un secolo più avanti fa da quadro tetro per la storia di Spike, Jet, Faye ed Edd, accompagnati dal cane Ein. Tra una missione e l'altra, apparentemente tutte slegate tra loro, questi personaggi maturano ed evolvono, facendo i conti col passato e cercando di affacciarsi al presente.

Sicuramente chi ha creato tanti problemi al gruppo è Faye Valentine, affascinante e sensuale ma anche arrogante e solitaria. Abituata a lavorare da sola, l'incontro con Spike riesce comunque a cambiarla, e così inizierà a entrare più in confidenza con la ciurma del Bebop. La cosplayer Melamori, una delle più note del settore, ha realizzato questo cosplay di Faye Valentine da Cowboy Bebop, riuscendo a replicarla con una grande fedeltà.

Tornando sul protagonista, invece, ecco un cosplay di Spike Spiegel da bang.