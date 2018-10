Annunciati due nuovi Funko Pop di Cowboy Bebop, la famosa serie dello studio Sunrise

Funko ha recentemente annunciato l’arrivo di due nuovi Funko Pop, prossimamente in uscita, del famosissimo anime diretto da Shinichiro Watanabe: Cowboy Bebop.

Svelato l’arrivo mediante Twitter, i due Funko Pop sono già preordinabili da ora e usciranno verso metà ottobre.

“Celebrate il ventesimo anniversario di Cowboy Bebop unendovi all’equipaggio del Bebop e cacciando i criminali con i tuoi compagni di squadra. Edward ed Ein avranno un loro, adorabile, Funko Pop! Edward indosserà degli occhiali futuristici e sul volto avrà dipinto un luminoso sorriso, mentre Ein avrà un felicissimo muso da cane” così scrive Funko.

“Non ti aspetteresti di trovare un Pembroke Welsh Corgi (per chi non lo sapesse, è una razza canina di origine britannica) su un'astronave, ma questo “data dog” ed Edward sono dei membri chiave dell'equipaggio".

“Un pop! Vicious potrebbe non sembrare amichevole, ma cosa puoi aspettarti da un membro del Red Dragon Crime Syndicate? Inoltre, paga per tenere i tuoi nemici vicini".

Questi due nuovi Funko Pop si uniranno agli altri già presenti della collezione di Cowboy Bebop, che prima dell’annuncio comprendevano: Spike Spiegel, Ed, Faye Valentine e Jet.

Cowboy Bebop è un anime realizzato dallo Studio Sunrise con la regia di Shinichiro Watanabe (Blade Runner: Black Out 2022, Macross Plus, Samurai Champloo, Space Dandy, The Animatrix ep. 4 e 8). Andato in onda tra il 3 aprile 1998 e il 23 aprile 1999 è diventato negli anni un titolo di culto tra gli appassionati del settore dell’animazione giapponese. In Italia la serie venne distribuita da Dynamic Italia, conosciuta oggi come Dynit.

Lo sapevate che, non molto tempo fa, First 4 Figures annunciò l’uscita di una nuova action figure in resina di Spike Spiegel?