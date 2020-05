Cowboy Bebop: la band si è riunita sul web con un rifacimento dell'indimenticabile Tank

Tra le tante opere di grande successo che sono riuscite a imporsi con forza nell'immaginario collettivo del pubblico, figura anche l'epopea di Cowboy Bebop, produzione animata prodotta da Sunrise e diretta da Shin'ichirō Watanabe che ha saputo conquistare milioni di persone grazie alla sua storie e ai suoi personaggi.

Sono passati oltre vent'anni da quando la serie andò in onda, e dopo allora il franchise vide ben poche novità. Ciò, comunque non fu certo un problema per la ricca fanbase del brand, la quale non ha mai smesso d'elogiare l'opera sui social, una situazione notata da moltissime compagnie, Netflix compresa. Come forse saprete, proprio Netflix ha infatti annunciato il futuro arrivo di una serie TV live action dedicata a Cowboy Bebop, news accolta con tanta curiosità ma anche con molta paura.

Il sopraggiungere della crisi scoppiata per colpa del Coronavirus ha però inevitabilmente rallentato i lavori sull'opera, una situazione vissuta piuttosto malamente sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico. Per cercare di tirare su gli animi di tutti, la band che si occupò della colonna sonora della serie animata Cowboy Bepop ha quindi deciso di apparire su Youtube con un video in cui i vari membri del gruppo hanno suonato una delle più iconiche canzoni della serie, ovvero Tank. Il lavoro, come potete ascoltare anche voi, è di altissima qualità e ovviamente ha saputo guadagnarsi gli elogi d'innumerevoli fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che proprio in questi ultimi giorni la canzone The Real Folk Blues ascoltata in Cowboy Bebop è stata riproposta in una nuova versione per combattere il COVID.