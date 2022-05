Cowboy Bebop, la banda jazz di una scuola statunitense suona l'opening della serie

Tra le serie che hanno fatto la storia degli anime troviamo senza dubbio Cowboy Bebop. Messa in onda per la prima volta a cavallo tra il 1998 e il 1999 in Giappone, Cowboy Bebop vede protagonista il cowboy spaziale Spike Spiegel, che assieme al suo compagno Jet Black e alla nave spaziale Bebop va a caccia di taglie nell'universo.

La serie è oggi un cult, talmente popolare che durante una missione spaziale anche la NASA ha reso omaggio a Cowboy Bebop. La colonna sonora della serie, poi, è rimasta impressa nella mente di ogni appassionato di arte cinematografica: i brani jazz accompagnano perfettamente la narrazione, per non parlare della leggendaria opening "Tank" di Yoko Kanno.

Non sarà esattamente un omaggio dalla NASA, ma la banda jazz di una scuola statunitense ha suonato Tank durante il saggio annuale, andato in scena il 28 aprile 2022. L'opening di Cowboy Bebop è stata eseguita magistralmente dai ragazzi della South Anchorage High School Jazz Band, con il video della performance (che vi lasciamo in calce alla notizia) diventato molto popolare su Reddit.

Nonostante il tempo trascorso, Cowboy Bebop è ancora oggi un capolavoro anime, che colpisce anche le nuove generazioni. Chissà se il regista della serie Shinichiro Watanabe avesse previsto un successo del genere, nel lontano 1998...