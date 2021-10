Cowboy Bebop: il capolavoro di Watanabe è da oggi disponibile su Netflix

Quando si parla di animazione giapponese non si può restare indifferenti davanti a Cowboy Bebop, un capolavoro senza tempo e frutto del genio di Shinichiro Watanabe, uno dei registi più conosciuti in Giappone. A breve, inoltre, la saga si arricchirà persino di un adattamento live action in dirittura d'arrivo su Netflix.

Il colosso americano aveva già preannunciato qualche giorno fa l'imminente approdo di Cowboy Bebop sul catalogo per distanziare di circa un mese l'uscita dell'adattamento con attori in carne ed ossa dell'omonima serie attesa su Netflix a partire dal prossimo 19 novembre. Certo, il primo trailer della serie tv non ha convinto i fan dell'anime originale, tuttavia questi ultimi potranno comunque consolarsi con il capolavoro di Shinichiro Watanabe.

Come promesso, dunque, a partire dalla giornata di oggi è disponibile su Netflix l'anime di Cowboy Bepop con tutti i suoi 26 episodi e tanto di doppiaggio in italiano. Qualora non abbiate mai sentito parlare dell'opera in questione, il colosso dedito allo streaming on-demand descrive la sinossi quanto segue: "Un ex sicario, una truffatrice, una giovane hacker, un cane molto intelligente e un ex poliziotto sbarcano il lunario come cacciatori di taglie interplanetari."

E voi, invece, sfrutterete quest'occasione per recuperare la serie originale di Cowboy Bebop? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.