Cowboy Bebop: come doveva chiamarsi originariamente l'anime? Non allo stesso modo

Nel mondo degli anime, ci sono diversi cult brevi ma intensi, che hanno segnato una generazione. E tra questi ce n'è uno che fa un "bang" ben noto a tutti. Cowboy Bebop va oltre ciò che rappresenta, non è un semplice anime, è un intreccio di storie che hanno luogo in un sistema solare futuristico e quasi in rovina.

Non è un caso se ancora oggi Cowboy Bebop è visto come un capolavoro. Non si può dire lo stesso della serie TV andata in onda su Netflix e che ha visto soltanto lontanamente coinvolto Shinichiro Watanabe, l'autore originale dell'anime. Watanabe ha rivelato tante informazioni a Forbes, in un'intervista che ha spaziato su vari argomenti, tra la serie TV recente e anche qualche dettaglio sull'anime originale.

Durante la chiacchierata con Forbes, Watanabe ha rivelato che Cowboy Bebop doveva avere un altro nome originariamente. "Nei piani originali, era chiamato Nagareboshi Bebop, o 'stella cadente Bebop', ma abbiamo notato che era inutilizzabile come nome per problemi di marchi registrati. Quindi abbiamo provato la versione inglese Shooting Star Bebop, ma anche così c'era un problema di marchio registrato. Quindi abbiamo pensato alla storia e alla sua attenzione ai cacciatori di taglie, che potevano essere visti come cowboy, ed è così che siamo finiti con il nome Cowboy Bebop. In realtà, è stata Keiko Nobumoto a farsi venire in mente questa idea di chiamare cowboy i cacciatori di taglie. Pensava che avremmo dovuto usare quello nel titolo. Io e Nobumoto condividevano gusti e sensazioni simili per queste cose, quindi comunicavamo molto bene, anche senza troppe spiegazioni".

Quindi Cowboy Bebop è stato scelto per problemi di marchi già registrati. Nella stessa intervista, Watanabe ha parlato della serie TV di Netflix e del suo coinvolgimento con il progetto.