Cowboy Bebop: un cosplay di Faye Valentine italiano si lancia nello spazio

Anni 90, il progetto di Watanabe inizia a formarsi. Dopo anni, e dopo alcuni tentativi per il titolo, nasce Cowboy Bebop, un anime composto da un'unica stagione di 24 episodi, in un ambiente spaziale e futuristico che allontana lo spettatore dai tempi moderni. I ritmi, talvolta frenetici e talvolta blandi, aiutano a conoscere i personaggi.

La ciurma del Bebop è composta da poche persone, ma tutte vengono debitamente approfondite dai vari episodi, portandoli verso il loro destino naturale. Faye Valentine è uno dei personaggi più iconici dell'anime Cowboy Bebop, è una donna misteriosa e affascinante, con un passato tormentato e una personalità complessa, alla stregua degli altri compagni di bordo.

La prima impressione che si ha di Faye è quella di una ragazza sicura di sé e dalle spiccate abilità nel combattimento. Indossa abiti provocanti e ha una predisposizione per il gioco d'azzardo. Tuttavia, dietro questa facciata si nasconde una donna vulnerabile e tormentata. Infatti, Faye ha perso la memoria a causa di un incidente avvenuto molti anni prima e non ricorda nulla del suo passato.

La ricerca della sua identità diventa un tema centrale nella trama di Cowboy Bebop. Faye si unisce all'equipaggio del Bebop, che funge da base per una banda di cacciatori di taglie composta da personaggi altrettanto complessi. Nel corso della serie, Faye inizia a scoprire lentamente frammenti del suo passato, ma ogni rivelazione porta con sé un carico emotivo e doloroso. Però si deve anche ricavare qualche soldo, e pertanto c'è questo cosplay di Faye Valentine con la pistola puntata su una pista d'atterraggio.

La versione ideata da Robin Ren, cosplayer italiana, riprende l'iconico vestito giallo della donna, con i capelli viola e il giubbino rosso che risaltano in contrasto con il resto. E così come accade per lei, c'è anche un cosplay di Spike Spiegel da bang.