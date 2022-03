Cowboy Bebop: un cosplay di Faye Valentine perfetto insieme ad Ein

Cowboy Bebop è uno dei classici dell'animazione giapponese degli anni '90. Con poco più di una ventina d'episodi, Watanabe ha creato un universo di certo non densissimo ma comunque capace di autosostenersi, con storie e intrecci apparentemente orizzontali ma che contribuiscono a creare delle figure protagoniste di livello.

Ancora oggi Cowboy Bebop può essere ritenuto un capolavoro con figure come Spike, Faye, Jet, Ed e anche il piccolo Ein diventate immortali. Ciò ha portato Netflix a crearne un live action, una serie che però ha avuto sfortuna e che non è stata rinnovata per una seconda stagione. I personaggi a cui si sono affezionati i fan infatti sono quelli animati da studio Sunrise sotto la rigida direzione di Shizuru Watanabe.

In tal senso, già dalle prime immagini si sono scatenate polemiche su alcuni personaggi, tra cui Faye Valentine che secondo alcuni non è stata riproposta a dovere. In ogni caso, la cosplayer Alina Becker propone un cosplay di Faye Valentine rifacendosi alla versione dell'anime originale, ma in questa situazione si fa accompagnare anche da un corgi che fa da cosplayer per Ein. La preferite alla versione messa in scena da Netflix per il suo live action di Cowboy Bebop?