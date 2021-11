Cowboy Bebop: un cosplay di Faye Valentine è pronto per la serie TV

Bella e sfuggente, Faye Valentine non è stata il personaggio più affidabile di Cowboy Bebop. Pur unendosi per lungo tempo al gruppetto di cacciatori di taglie guidati da Spike Spiegel, Faye avrà alti e bassi con loro, andandosene e tornando a piacimento, e non senza un pizzico di tradimento.

Per il gruppo tuttavia diventerà sempre più insostituibile nonostante i caratteri contrastanti, fino a culminare con una delle scene più toccanti nell'ultimo episodio di Cowboy Bebop. Dopo averla vista in versione animata con lo show originale di Watanabe, il progetto e quindi anche il personaggio stanno per arrivare sugli schermi di tutto il mondo in carne e ossa con il live action di Cowboy Bebop inscenato da Netflix. Manca poco prima di vedere la Faye di Danielle Pineda, ma intanto non si fermano i cosplay sul personaggio.

Recentemente Vanessa Vhenix ha voluto celebrare l'arrivo del trailer su questo gruppo di cacciatori di taglie travestendosi proprio come l'eroina principale della storia. Questo cosplay di Faye Valentine potrebbe essere pronto per fare il suo debutto nel live action, con la ragazza che indossa la giacchetta e i pantaloncini gialli e giacca rossa, con immancabile sigaretta e pistola tra l emani. Pronti per veder la cacciatrice di Cowboy Bebop in una nuova versione?