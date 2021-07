Cowboy Bebop: un cosplay della vivace Judy del programma Big Shot

Ancora oggi Cowboy Bebop è ritenuto uno degli anime migliori di sempre. Un prodotto originale che negli anni '90 era stato inizialmente pensato per la creazione di un merchandising fiorente e basato su astronavi e oggetti fantascientifici. L'evoluzione della serie avvenne però in tutt'altra direzione, portandola a essere una serie matura.

Il capolavoro di Studio Sunrise ha ormai più di 20 anni, ciononostante tutti i suoi personaggi sono ancora ben impressi nella memoria di tutti. Naturalmente i più in vista sono i protagonisti, a partire da Spike Spiegel e poi via via gli altri del gruppo del Bebop con Jet Black, Faye Valentine, Ed e Ein. Ma ci sono anche altre figure meno note che però hanno accompagnato a loro modo i protagonisti.

Uno degli show che più intratteneva Spike e gli altri era Big Shot, un programma presentato da un duo, Punch e Judy. Dei due, la seconda è quella che richiama molto di più a una cowgirl, con il cappello largo e un coprispalle bolero. Bionda e con occhi azzurri, quindi ricalcando lo stereotipo dell'americana e svampita, la donna porta avanti lo show insieme al suo partner.

Proprio Judy di Big Shot ha ricevuto un cosplay, realizzato da Elle. Come potete vedere in basso, Judy è stata riprodotta ottimamente, cosa ne pensate? Anche Faye Valentine ha avuto il suo cosplay da Kaho Shibuya.