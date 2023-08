Cowboy Bebop: il creatore e tutto il cast riunito per il 25° anniversario!

Cowboy Bebop sin dal suo primo debutto negli anni '90 è stato considerato uno dei cult degli anime, ancora oggi estremamente influente. Adesso, il cast ufficiale sta celebrando il 25° anniversario della serie con una reunion importante con il creatore dell'opera!

Shinichiro Watanabe parteciperà a una proiezione speciale per l'anniversario di Cowboy Bebop, con la proiezione di Cowboy Bebop: The Movie . L'evento si svolgerà il 23 settembre e prevede di presentare talenti come Koichi Yamadera, Megumi Hayashibara e Aoi Tada, rispettivamente voci di Spike Spiegel , Faye Valentine ed Ed.

Un incontro simile con i Cowboy Bebop non avveniva da almeno dieci anni, per questo motivo i fan sono davvero entusiasti. Con lo sceneggiatore Dai Sato a moderare l'evento, i biglietti per la proiezione di Cowboy Bebop saranno venduti tramite lotteria presso lo Shinjuku Piccadilly Theatre e costeranno meno di 25$, circa 23 euro.

Cowboy Bebop è perfetto per un rewatch in estate assieme ad altri numerosi titoli degli anni '90. Inoltre, Cowboy Bebop spiega il successo degli anime classici , perché a distanza di tutti questi anni siamo ancora così legati a queste serie? La risposta è più comprensibile del previsto.

La serie ruota attorno ad un gruppo di solitari intergalattici che si allea per rintracciare i fuggitivi e denunciarli per denaro sonante. Spike è un eroe la cui fredda facciata nasconde un passato oscuro e mortale e il suo socio, il pilota Jet, è un bruto che non può aspettare di raccogliere la prossima taglia. Faye Valentine è una femme fatale incline a spezzare i cuori e separare gli sciocchi dai loro soldi. Lungo il viaggio ci sono la brillante ed egocentrica hacker Ed e un super genio corgi di nome Ein.