Cowboy Bebop: la crew originale dice che un film live-action sarebbe possibile

Durante il panel dedicato alla celebrazione di Cowboy Bebop al Comic Con di New York, gli scrittori e i director delle animazioni originali si sono espressi positivamente riguardo un possibile adattamento della serie attraverso una pellicola in live-action. Ovviamente, i nuovi autori dovranno però rispettare alcune condizioni indispensabili.

Il successo e la fama di Cowboy Bebop non è certo diminuito con il passare del tempo, e le avventure di Spike Spiegel e compagni sono popolarissime ancora in tutto il mondo. Anche per questo l'ultimo Comic Con di New York ha dedicato un panel alla celebrazione dell'opera di Shinichirō Watanabe. In quest'occasione i membri originali del gruppo di creativi della serie è stata intervistata da Nick Valdez di Comicbook, e sono stati incalzati sulla possibilità e l'eventuale riuscita artistica di un adattamento live-action del loro lavoro.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nessuno di loro ha scartato a priori la possibilità di una tale operazione, con l'indispensabile premessa di mantenere alcuni punti cardine che caratterizzano il nucleo e l'anima della serie. Lo sceneggiatore Keiko Nobumoto, ad esempio, precisa il lavoro sarebbe possibile:

"Se dovessero riuscire a scrivere dei personaggi tanto attraenti quanto gli originali, credo che questo sia uno dei punti più importanti a cui devono prestare attenzione".

Il director dell'animazione Toshihiro Kawamoto invece, crede che la forza della serie risieda altrove:

"Personalmente, credo che uno degli aspetti più affascinanti della serie sia la colonna sonora. Si tratta del motivo della sua popolarità ventennale, per questo se si riuscisse a trasporla nel live-action, il film ne uscirebbe senza dubbio migliore."

Voi cosa ne pensate? Un live-action è auspicabile? Quale sono le caratteristiche che dovrebbe mantenere della serie originale?

Al momento non ci sono novità per quanto riguarda l'adattamento in questione, e siamo fermi ancora all'annuncio, senza un regista o un cast che ridia vita all'universo spettacolare di Cowboy Bebop.