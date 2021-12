Cowboy Bebop: un doppio cosplay di Judy e Punch per celebrare i due attori della TV

L'universo creato da Watanabe per Cowboy Bebop non è particolarmente intricato o ricco di personaggi. Sono pochissimi quelli ricorrenti e, a eccezione dei protagonisti, c'è Vicious del cupo gruppo di nemici, ma anche un paio di individui che non interagiscono mai direttamente con i personaggi ma soltanto tramite la TV del Bebop.

In questo periodo di omaggi continui a Cowboy Bebop, spuntati grazie alla serie di Netflix non rinnovata ma che comunque ha portato nuovamente l'attenzione verso il classico degli anni '90, continua fiorente la produzione di cosplay a tema. I protagonisti Spike, Faye e Jet sono spesso portati sui vari social dai tanti cosplayer di tutto il mondo. C'è anche qualche altro personaggio che però riesce a fare il suo pur apparendo poco.

I cacciatori di taglie vengono a conoscenza dei loro bersagli anche grazie alla trasmissione Big Shot, presentata da Punch e Judy, una coppia ben assortita e ognuna con il proprio ruolo per esaltare le taglie e dare intrattenimento. Per loro non finirà benissimo, ma i due attori riescono a vivere anche fuori dalla trasmissione. Simrell e suo marito hanno deciso di omaggiare i due attori di Big Shot in questo cosplay doppio con Punch e Judy da Cowboy Bebop, ben realizzato e molto simpatico.