Cowboy Bebop, c'è la possibilità di una live-action? Parla il creatore

Cowboy Bebop è senza dubbio uno degli anime degli anni '90 più popolari fra i fan. Il suo regista Shinichirō Watanabe, ha rivelato in una recente intervista che spera di lavorare un giorno sul live-action. Ecco cos'ha rivelato!

Negli ultimi giorni Shinichirō Watanabe ha rilasciato un'intervista per il giornale Full Frontal. Fra alcune delle domande ricevute, una fra queste era dedicata ad una possibile live-action di Cowboy Bebop. Visto il successo della serie di Netflix basata su One Piece, il quesito era più che lecito e Watanabe è stato più che felice di rispondere.

Watanabe ha risposto dicendo: "Sì, ma in realtà non ne ho avuto alcuna opportunità... O meglio, ne ho avuta una, ma non è mai stata possibile. Era successo, ma non avevamo soldi, non trovavamo attori, c'erano molte ragioni... Ma se avessi un'altra opportunità, la coglierei. Ho sempre sognato di fare live-action, e all'inizio, davvero ho esitato tra il live-action e l'animazione. Alla fine ho deciso di dedicarmi all'animazione, e i miei sogni si sono quasi avverati [ride], quindi ora mi resta solo il live-action."

Il regista ha dunque raccontato che il suo sogno, oltre all'animazione, era proprio quello di dirigere dei film in live-action. Per questo motivo, ricreare Cowboy Bebop con attori reali sarebbe fantastico e chissà se un giorno non sarà realtà! Recentemente il cast vocale di Cowboy Bebop e il suo creatore si sono riuniti per festeggiare i 25 anni della serie.