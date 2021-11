Cowboy Bebop: Faye Valentine è una cacciatrice di taglie nel cosplay della modella Lin-Lin

Manca sempre meno al debutto del live action di Cowboy Bebop, adattamento firmato Netflix con attori in carne ed ossa del capolavoro di animazione giapponese del regista Shin'ichiro Watanabe. Una serie ambiziosa e che ha raccolto l'onere di rivitalizzare un formato tanto rischioso nel settore.

Com'era prevedibile, si tratta ovviamente di una produzione destinata a far discutere dal momento che le trasposizioni in live action di anime e manga non sono ben viste dalla community. Nella nostra recensione no-spoiler del live action di Cowboy Bebop, a cura del buon Gabriele Laurino e che vi consigliamo caldamente di recuperare, sono stati evidenziati tutti i limiti di una serie certamente ambiziosa ma poco concreta nei fatti.

Ad ogni modo, in rete si stanno moltiplicando anche le manifestazioni di creatività dei fan tra cosplay e illustrazioni dedicate. Recentemente la modella e cosplayer Lin-Lin ha infatti realizzato un'interpretazione personale di uno dei protagonisti di Cowboy Bebop, la cacciatrice di taglie Faye Valentine. Il suo lavoro, che potete apprezzare in calce alla notizia, è stato particolarmente apprezzato dai fan nonostante tutte le difficoltà di omaggiare uno dei volti più amati dell'intera opera.

