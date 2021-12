Cowboy Bebop: Faye Valentine intriga in questo cosplay di Kainosaurus

In un continuo di trasposizioni live action, Netflix ha messo le mani su Cowboy Bebop di Shinichiro Watanabe. Il vecchio anime anni '90 diventato un classico e un'icona dell'animazione giapponese è arrivato sul noto sito di streaming ma con attori in carne e ossa. Tuttavia la riuscita di Cowboy Bebop è stata solo parziale.

Troppa la nostalgia dei fan per quei personaggi molto taciturni e che parlano di più con i fatti che con le parole, tra un viaggio spaziale e l'altro alla ricerca di riminali da catturare e nodi da sciogliere, sempre in balia del proprio passato e di un futuro che sembra non esistere. Cowboy Bebop è un'opera difficile da riprodurre per tanti motivi.

Ritorniamo quindi a quella serie animata diventata storica con un cosplay di Faye Valentine, la cacciatrice di taglie nel gruppo che inizierà ad affiancare Spike soltanto dopo varie vicissitudini e tira e molla. Con un vestito giallo sgargiante poco coprente e dei capelli viola tagliati corti, Faye riesce a catturare lo sguardo nelle foto di Kainosaurus disponibili nel post in basso. Riesce a rispecchiare quanto preparato da Watanabe per il suo cult?

In occasione del live action, anche la cosplayer Thevhenix ha proposto la sua versione di Faye Valentine.