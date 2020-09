Cowboy Bebop: Faye Valentine è stupenda nel cosplay di Kaho Shibuya

Kaho Shibuya è ormai conosciuta per il suo lavoro da cosplayer. Non importa se sono personaggi molto popolari come Tsunade di Naruto oppure appartenenti ad anime più nuovi come l'attaccabrighe Uzaki-chan, si dedica a tante figure per assecondare le fantasie dei fan. E ora si è gettata nel mondo del classico Cowboy Bebop.

In quell'opera degli anni '90 diventata immortale facemmo la conoscenza di un particolare gruppo di cacciatori di taglie. A bordo dell'astronave Bebop, da cui derivava in parte il nome dell'anime Cowboy Bebop, c'erano il protagonista Spike Spiegel, Jet Black, Ed, il cagnolino Ein e anche la provocante Faye Valentine.

Quest'ultima aveva un carattere molto particolare dovuto ai suoi trascorsi e ha più volte causato problemi al gruppo. Il suo caratterino era però accompagnato da un fisico da urlo che ha conquistato diversi personaggi di Cowboy Bebop. Capelli violacei, un vestito giallo che lasciava poco spazio all'immaginazione e ovviamente una pistola che portava sempre con sé.

Il personaggio è stato riprodotto nella vita vera da Kaho Shibuya con un ricco e variegato set di foto che potete osservare in basso. Questo cosplay di Faye Valentine è diventato immediatamente virale, con Shibuya che ha cercato di mostrarci la sua Faye in più pose possibili. La ragazza di Cowboy Bebop è disponibile anche con una statuetta in arrivo tra qualche mese.