Cowboy Bebop diventa una linea di abbigliamento grazie ad Hikeshi Spirit

Cowboy Bebop è uno dei più grandi capolavori dell'animazione giapponese, un vero e proprio cult dell'industria che ha influenzato tantissime opere nel corso del tempo. Non c'è da stupirsi che diverse aziende sfruttino il brand per sponsorizzare nuove idee di merchandising.

La marca d'abbigliamento giapponese HiKESHi SPiRiT, ad esempio, ha recentemente collaborato col franchise per realizzare un'intera linea di abbigliamento, dalle t-shit alle felpe, ispirate proprio al capolavoro di Shinichiro Watanabe. Potete apprezzare l'esito della collaborazione tra gli allegati in calce alla notizia. L'azienda ha fatto sapere di aver utilizzato la tecnica bassen per la realizzazione delle trame, ovvero si è servita di un agente decolorante per rimuovere i pigmenti del tessuto anziché applicare la stampa direttamente su esso.

