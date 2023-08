Cowboy Bebop e i migliori anime degli anni '90 da guardare in estate

Sono tantissime le nuove uscite anime e se ti può sembrare che non ci sia tempo per riguardare i migliori classici giapponesi allora ti sbagli. Ecco una breve lista di serie degli anni '90 che non dovresti assolutamente saltare.

Sailor Moon tratta della giovane Usagi Tsukino, goffa ma di buon cuore, che si trasforma nella potente guardiana dell'amore e della giustizia, Sailor Moon. Incontrando lungo la strada alleati che condividono destini simili, Usagi e la sua squadra di Sailor Guardian planetarie combattono per proteggere l'universo dalle forze del male e dall'annientamento totale. È difficile pensare ad alcuni dei più grandi anime degli anni '90 senza parlare di Sailor Moon. Non solo ha ispirato numerosi anime, manga e serie animate in tutto il mondo nei decenni successivi, ma è difficile trovare una serie che sia anche così avvincente.

Yu Yu Hakusho ruota attorno al piccolo delinquente Yusuke Urameshi, che in un unico atto di altruismo muore mentre salva un'altra persona. Per questo nobile sacrificio gli viene data una seconda possibilità di vita, ma sarà una vita molto diversa da quella che si è lasciato alle spalle. L'animazione di questa serie è così iconica da essere rimasta impressa nella mente degli spettatori per anni.

Dragon Ball Z non può non essere citato quando si parla di anime degli anni '90. Goku, affiancato in battaglia dagli Z-Fighters, viaggia in regni lontani alla ricerca dei poteri magici delle sette sfere del drago. Tonnellate di azione, personaggi memorabili e molto altro che i fan amano ancora oggi.

Trigun mostra il pistolero Vash the Stampede da una reputazione non proprio positiva, sebbene sia un scapestrato e un pacifista convinto. La sua storia ha appassionato milioni di ragazzini ed è tornato recentemente con un anime reboot. Ottimo per chi ricerca un tipo diverso di azione con sfumature occidentali e un grande personaggio principale.

Cowboy Bebop è uno dei cult migliori degli anni '90. La banda di Bebop cerca solo di fare soldi. Questo gruppo eterogeneo di solitari intergalattici si unisce per rintracciare i fuggitivi e consegnarli in cambio di denaro. Spike è un eroe la cui facciata fredda nasconde un passato oscuro e mortale. Il pilota Jet è un bruto che non vede l'ora di riscuotere la prossima taglia. Faye Valentine è una femme fatale incline a spezzare cuori e a separare gli sciocchi dai loro soldi. Insieme a lei ci sono il geniale, ma strano, hacker Ed e un corgi gallese di nome Ein. La serie è inoltre facilmente reperibile su Netflix.