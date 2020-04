Cowboy Bebop: la misteriosa Faye Valentine torna in un fantastico cosplay

La serie di Cowboy Bebop prodotta dallo studio Sunrise, si trova molto spesso nelle classifiche dei migliori anime e anche di quelli più consigliati per entrare in contatto con questa immensa industria, ed è ricordata dalla maggior parte dei fan con affetto, che a volte si ritrova in splendidi disegni, fanart e anche fedeli cosplay.

Rientrando di diritto nei classici dell'animazione giapponese, Cowboy Bebop, creata e diretta da Shinichiro Watanabe, segue le avventure di una ciurma spaziale di cacciatori di taglie, tutti caratterizzati in maniera profondamente diversa.

Questa varietà di personaggi ha permesso agli autori anche di spaziare tra diversi temi, come la solitudine, e l'influenza delle esperienze passate nella vita dei protagonisti. Tra questi uno dei personaggi più enigmatici e misteriosi è sicuramente l'affascinante Faye Valentine, di recente omaggiata dalla fan @countess_tifa, che le ha dedicato lo splendido cosplay che trovate nel post in calce alla notizia.

Il carattere di Faye è molto articolato, si presenta infatti come una ragazza opportunista, legata in maniera pericolosa al gioco d'azzardo, una perfetta esponente del narcisismo, e quindi pronta a mettere sé stessa sempre prima degli altri. A questo si aggiunge anche un velo di mistero riguardante il suo passato, e soprattutto la sua vera età, visto che pur avendo l'aspetto di una giovane donna sui 25 anni, ne ha 77.

Ricordiamo inoltre che Netflix ha annunciato un remake live action di Cowboy Bebop, e che Faye e Spike hanno ottenuto due splendide action figure.