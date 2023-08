Cowboy Bebop e il motivo del successo dietro gli anime vecchio stampo

Nonostante il mondo delle produzioni anime cresca anno dopo anno, sempre di più, l'attenzione è ancora rivolta su quelle serie animate considerate dei "classici" del genere. Ma cos'è che conferisce ad un'opera il titolo di classico e qual è il motivo del successo?

Alcuni fan potrebbero pensare che gli anime "classici" siano tutte quelle serie con cui sono cresciuti. Sicuramente bisogna cercare i classici fino ai primi anni 2000, in quanto solo successivamente sono state inserite tutte le avanguardie nell'industria che hanno fatto sentire gli anime "nuovi". Tuttavia, gli appassionati non guardano molto più indietro degli anni '70.

Nonostante ciò, alcuni anime come Astro Boy o Mobile Suit Gundam, usciti in quegli anni, difficilmente vengono presi in considerazione durante le discussioni, nonostante la grande rilevanza. Un classico può essere definito anche dalla rete televisiva in cui veniva trasmesso, in quanto radunavano tutti gli appassionati avanti alla tv alla medesima ora ogni giorno.

La maggior parte degli appassionati ritiene che quasi tutti gli anime apparsi tra gli anni '90 e 2000 su canali come Adult Swim di Cartoon Network oppure, nel caso del nostro paese, Boing o Italia 1 possano essere considerati classici.

La nostalgia gioca un ruolo chiave nell'attirare il pubblico verso le serie più vecchie, affascinati anche dalla musica o dalla cultura pop in cui sono cresciuti e che difficilmente si ritrova nelle nuove serie tv, nonostante le trame possano essere nettamente più banali. La nuova serie Lazarus dal creatore di Cowboy Bebop potrebbe piacere ai nostalgici, facendogli fare un tuffo nel passato.

Fra i migliori anime usciti in quegli anni non si possono non nominare Slam Dunk, Ranma 1/2, Cowboy Bebop, Trigun, Outlaw Star, Neon Genesis Evangelion e Berserk. Ci sono decine di altri anime di quest'epoca e, sebbene molti di essi siano problematici a loro modo, valgono la pena di essere esaminati se i fan vogliono esplorare la storia del loro medium preferito.