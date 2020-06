Cowboy Bebop: la nascita dell'anime storico è dovuta anche a Star Wars

Star Wars è un franchise nato dalla mente di George Lucas che già dagli anni '70 riscosse un notevole successo, segnando uno dei capisaldi del genere di fantascienza. L'universo si è poi ampliato con videogiochi e romanzi, ma soprattutto con la nuova trilogia degli anni '90 che contribuì a far nascere anche Cowboy Bebop.

A rivelarlo è Shinichiro Watanabe, famoso regista che si è occupato nel tempo di tantissimi anime diventati dei veri e propri classici con Cowboy Bebop uno di questi. Watanabe ha pubblicato varie interviste e AMA, ma in una ha specificato quali sono stati gli esordi di questa produzione.

L'avventura di Spike partì quasi per caso, quando Masahiko Minami, ora presidente di Studio Bones, chiese a Watanabe se avesse nuove idee per un progetto. Dopo un po' di preparazioni nei giorni successivi, Watanabe si presentò con "Bebop".

"Nello stesso periodo, in giro c'era tanta attesa a causa del revival di Star Wars che teneva tutti in fermento. Questo provocò l'interesse della divisione giocattoli di Bandai per la produzione di qualcosa che avesse le navi spaziali come elemento cardine - pensavano che sia la serie che il merchandising affiliato potevano vendere discretamente. Ecco perché l'offerta per il progetto 'Bebop' venne accettata."

Poi sappiamo com'è andata, ovvero che Cowboy Bebop si è tramutato in un prodotto molto più adulto, diventando il grande classico che conosciamo oggi. Non a caso dall'anime nascerà il live action di Netflix.