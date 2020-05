Cowboy Bebop: online una nuova versione di "The Real Folk Blues" per combattere il COVID

La compositrice giapponese Yoko Kanno ha recentemente riunito, insieme alla sua band The Seatbelts, alcuni musicisti noti per aver lavorato su serie anime o videogames, in modo da realizzare una nuova versione del celebre Ending theme The Real Folk Blues. La traccia è stata pubblicata oggi e tutti i profitti saranno donati per la lotta al COVID-19.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video YouTube. Il pezzo è stato arrangiato da Mason Lieberman (Sarazanmai) e vanta oltre quaranta ospiti, tra cui il compositore di Capcom Masahiro Aoki, i doppiatori inglesi Beau Billingslea e Steve Blum, la cantautrice J-pop Shihori, il compositore di Tower of God Kevin Penkin e molti altri. La traccia è anche disponibile su Spotify e Bandcamp.

Mason Lieberman ha parlato del progetto durante un'intervista, dichiarando: "La canzone è una sorta di remake dell'ending theme di Cowboy Bebop, un anime che ha definito una generazione. Il nostro traguardo era quello di creare qualcosa di divertente e interessante da ascoltare, e sono felicissimo che così tante persone abbiano partecipato. Veder lavorare così tanti artisti per aiutare il prossimo mi riempie di gioia". Potete donare cliccando sopra il link reperibile in calce.

