Cowboy Bebop: presentata una fantastica statua in scala 1:4 di Faye Valentine

Considerato uno dei migliori anime mai realizzati, Cowboy Bebop è ancora oggi un'avventura incredibile, profonda, divertente e stravagante, ambientata in un futuro in cui l'umanità ha dovuto espandere i propri orizzonti per un cataclisma che cambiò il destino del pianeta Terra.

L'opera di Shin'ichirō Watanabe, prodotta dallo Studio Sunrise, e arrivata sugli schermi nell'aprile del 1998, è una serie profonda, che ci pone di fronte a temi molto particolari come la tristezza, la solitudine, la depressione e l'esistenzialismo, legati tutti ai protagonisti, che hanno i loro trascorsi drammatici e legami ormai andati perduti.

Tra i personaggi presentati il più misterioso, ed egocentrico, è sicuramente quello di Faye Valentine, la bellissima cacciatrice di taglie rimasta in animazione sospesa per più di 50 anni, dettaglio che l'ha resa particolarmente interessante rispetto ai suoi compagni a bordo dell'astronave Bebop. Per omaggiare un personaggio così particolare la First 4 Figures ha realizzato una stupenda statua in scala 1:4 di Faye.

La statua è alta 49 cm, realizzata interamente in resina, ed è poggiata su una base circolare dove vengono riportati alcuni frame dell'anime, i pre ordini sono stati già aperti, e sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2021 in due versioni, standard ed esclusiva. Per ora si conosce solo il prezzo della versione standard, ovvero 380 dollari. Sul sito della F4F viene riportato: "Il concetto per questa statua si è sviluppato intorno alla base e agli accessori inseriti, infatti sulla base si trovano l'iconico tavolino con sopra il computer, che i fan riconosceranno sicuramente."

In calce potete trovare un'immagine di presentazione della versione esclusiva. Ricordiamo che di recente sono tornate disponibili le steelbook di Cowboy Bebop, e sembra che Star Wars abbia influenzato le origini della serie.