Cowboy Bebop: ritorna il raro Steelbook per celebrare il 25° anniversario

Il classico anime spaziale western Cowboy Bebop ha fatto il suo debutto nel 1998, celebrando proprio quest'anno il suo 25° anniversario e, per festeggiare, è tornata la versione home video steelbook, difficile da trovare.

Secondo GameSpot , la rara edizione da collezione inizierà la spedizione il 3 ottobre e i preordini sono ora disponibili tramite Walmart. La collezione sarà in vendita a $ 53,64 e includerà tutti i 26 episodi di Cowboy Bebop insieme a una vasta gamma di caratteristiche speciali come temi di apertura e chiusura senza testo, tracce di commento e un'intervista con il doppiatore Wendee Lee, che interpreta il personaggio preferito dai fan Faye Valentine in inglese.

La riedizione dello steelbook da collezione non è l'unica celebrazione del 25° anniversario di Cowboy Bebop. In particolare, la proiezione pubblica del film tie-in della serie è prevista per il 23 settembre allo Shinjuku Piccadilly Theatre di Tokyo. I biglietti verranno distribuiti tramite un sistema di lotteria e l'evento prevederà anche un panel moderato dallo sceneggiatore Dai Sato.

Diretto dall'icona del settore Shinichiro Watanabe e prodotto dallo studio Sunrise, Cowboy Bebop è ambientato in un futuro distopico e segue un gruppo eclettico di cacciatori di taglie a bordo dell'omonima astronave mentre lottano per sbarcare il lunario. Sebbene la serie sia ricca di intense sequenze d'azione, è anche alle prese con temi esistenziali come la solitudine e l'incapacità di sfuggire al passato.

Cowboy Bebop è stato uno dei capisaldi del panorama degli anime degli anni '90; in effetti, ha contribuito a stabilire la comunità degli anime negli Stati Uniti e molti descrivono lo spettacolo di Watanabe come una porta d'accesso per i nuovi arrivati ​​verso il mondo degli anime.