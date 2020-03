Cowboy Bebop: Spike diventa una donna nel cosplay su TikTok

Spike Spiegel è uno dei protagonisti più iconici nel mondo degli anime. La sua brevissima avventura è partita e terminata nel 1999 con il pluripremiato Cowboy Bebop, uno dei titoli più di culto nel panorama dell'animazione giapponese. Insieme a un gruppo improvvisato, Spike è costretto ad affrontare il suo passato e un presente ricco di insidie.

In 24 episodi, Shinichiro Watanabe ha raccontato diverse storie tra cui quella di Spike che ha colpito inevitabilmente tanti spettatori. Anche a venti anni di distanza, l'importanza di Cowboy Bebop è tale da far pensare a un live action made in Netflix con John Cho protagonista.

Ovviamente questa popolarità si rispecchia anche nel numero di fan art e cosplay ideati dai fan. Sull'applicazione cinese TikTok, diventata famosa negli ultimi anni, a fan @taylorloren1 ha deciso di vestire i panni del protagonista di Cowboy Bebop. Come potete vedere nel tweet in calce, il breve video si svolge sulle note della famosa sigla d'apertura mentre questa Spike Spiegel al femminile si mostra con pistola e sigaretta. Cosa ne pensate di questo cosplay di Cowboy Bebop?

Anche il merchandising del titolo è sempre attivo: da pochi mesi sono state presentate le statuette dedicate a Spike e Faye Valentine.