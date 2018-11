Cowboy Bebop: è ufficiale, Netflix produrrà una serie TV live-action!

A gran sorpresa, Netflix ha annunciato un progetto a dir poco clamoroso: la serie TV live-action di Cowboy Bebop, l'anime cult del 1998 prodotto dallo studio Sunrise e diretto da Shinichiro Watanabe. Per l'occasione è stato diffuso anche un breve teaser trailer.

La serie, nata per celebrare i 20 anni dall'uscita, sarà co-prodotta in collaborazione tra Netflix e Tomorrow Studios, che pare sia al lavoro sulla trasposizione live-action di Cowboy Bebop dallo scorso anno. Il director dell'anime originale, Shinichiro Watanabe, sarà direttamente coinvolto nel progetto come consulente.

Nello staff figurano Andre Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner, e Scott Rosenberg di Midnight Radio come produttori esecutivi, insieme anche a Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki, e Shin Sasaki, i quali furono producer della serie originale presso lo studio Sunrise. Altri nomi di spicco sono Marty Adelstein e Becky Clements oltre a Tetsu Fujimura e Matthew Weinberg.

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali circa il live-action di Cowboy Bebop, ma sappiamo che il primo episodio sarà scritto da Christopher Yost, ovvero lo sceneggiatore del film Thor: Ragnarok dei Marvel Studios.

Qui in basso vi lasciamo il teaser trailer. Cosa ne pensate di questo annuncio? Ricordiamo che anche la serie anime originale di Cowboy Bebop è disponibile per lo streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma di Netflix.