Cowboy Bebop: vedremo mai un sequel dell'anime cult di Sunrise?

Al New York Comic-Con ha partecipato anche lo staff di Cowboy Bebop, serie anime cult prodotta dallo studio Sunrise che ancora oggi è impressa fortemente nel cuore degli appassionati. Comicbook ha potuto intervistare lo sceneggiatore della produzione, Toshihiro Kawamoto, che ha detto la sua sull'eventuale nascita di un sequel.

Kawamoto, purtroppo, non ha fornito indizi concreti, ma ha spiegato che forse non ce n'è bisogno. Secondo lo scrittore, infatti, esiste già un'opera che potremmo definire un sequel di Cowboy Bebop, ed è Space Dandy: si tratta di un anime del 2014, prodotto dallo Studio BONES e diretto da Shinichiro Watanabe, lo stesso regista di Cowboy Bebop.



Ecco le parole di Kawamoto:



"Avete presente Space Dandy? Watanabe lo creò per rivisitare in qualche modo un mondo simile a quello che aveva già realizzato, e infatti se prestate attenzione alla valuta di denaro utilizzata in 'Dandy', si tratta proprio del Woolong"



Per chi non lo sapesse, il Woolong è la moneta digitale utilizzata anche nel mondo di Cowboy Bebop, a indicare dunque che i due prodotti sono ambientati nello stesso universo. "Ci sono molti elementi che sono simili a Bebop", ha continuato Kawamoto. "In tal senso, quindi, possiamo definire Space Dandy una rivisitazione di quel mondo".



Cosa ne pensate? Vi piace Space Dandy o desiderate un sequel delle avventure di Cowboy Bebop?