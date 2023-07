Cowboy Bebop: Watanabe a lavoro su un nuovo anime in collaborazione con Adult Swim

A marzo 2023 i grandi appassionati di animazione giapponese, in particolare delle opere di Shinichiro Watanabe, come i capolavori Cowboy Bebop e Samurai Shampoo, sono rimasti sorpresi nel sapere che sarebbe tornato con un film, e ora è stato confermato il suo coinvolgimento anche in una serie del tutto originale.

Infatti, dopo i primi dettagli e la curiosa key visual dedicata al progetto sci-fi, che sarà un lungometraggio animato prodotto dallo studio MAPPA, Adult Swim ha confermato la collaborazione con il leggendario regista per una nuova serie. Si tratta della serie di fantascienza Lazarus, di cui è stata mostrato anche il logo in anteprima, condiviso nel post che trovate in calce, e dalle personalità coinvolte sembra un progetto molto promettente.

Infatti, oltre al regista Shinichiro Watanabe, che già di per sé attirerà l’attenzione e l’interesse di molti spettatori, Chad Stahelski, stuntman e regista della serie di film John Wick si occuperà di immaginare le sequenze d’azione, mentre il sassofonista jazz Kamasi Washington realizzerà la colonna sonora.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale pubblicata da Adult Swim: “è l’anno 2052, un’epoca di pace e prosperità come non si era mai visto prima. La ragione è semplice: l’umanità è stata liberata da dolore e malattia. Il neuroscienziato vincitore del Premio Nobel, Dr. Skinner, ha sviluppato un farmaco miracoloso in grado di curare qualsiasi male senza apparenti effetti collaterali chiamato Hapuna. Hapuna diventa presto indispensabile, ma poco dopo il suo lancio sul mercato il Dr. Skinner sparisce nel nulla. Tre anni dopo il mondo sembra essere andato avanti. Lo scienziato riappare, stavolta però come portare di brutte notizie. Haputa ha accorciato la vita di tutti coloro che lo hanno preso, che moriranno in circa tre anni. Viene quindi costituita una squadra speciale di 5 agenti, incaricati di salvare l’umanità. Loro sono i “Lazarus”. Riusciranno a trovare un vaccino prima della fine del tempo?”.

Prima di lasciarci, ecco perché Cowboy Bebop è un capolavoro dell'animazione giapponese.