Cowboy Bebop: Watanabe torna con un nuovo film, ecco il primo poster

Tra rumors e congetture, sembra finalmente arrivata la conferma di un nuovo progetto in lavorazione da parte del maestro Shinichiro Watanabe. Dopo aver diretto serie diventate cult, come Cowboy Bebop, il regista è finalmente pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo film, di cui è stata mostrata la prima visual.

Ambientato in futuro non meglio specificato, il nuovo lungometraggio animato firmato da Watanabe, avrà come protagonista una ragazza, probabilmente la piccola figura dal mantello rosso che si nota sulla destra della visual riportata in calce, che nel corso della sua avventura farà la conoscenza di un ragazzo e di un robot. Dettagli di trama estremamente vaghi ma che sono stati sufficienti a catturare l’attenzione dei milioni di fan delle opere del regista sparsi nel mondo, dando inizio anche a speculazioni e congetture legate proprio all’illustrazione.

I protagonisti sembrano dirigersi verso una piccola città, dove si ergono alti edifici e fabbriche, mentre nel cielo volano quelle che sembrano essere balene bianche. Il ghiaccio, presente anche sui lati dell’immagine, sarà un elemento prevalente nell’ambientazione, e secondo molti questo nuovo progetto di Watanabe esplorerà più da vicino il rapporto tra umanità e tecnologia, vista la scelta di rappresentare il robot e la ragazza nella prima visual.

Un’ultima informazione, piuttosto rilevante, è che ad occuparsi della produzione del film sarà MAPPA, studio d’animazione che nonostante tutti i problemi affrontati negli ultimi anni sta subendo una crescita e un’evoluzione costanti, anche, e soprattutto, nella qualità dei lavori pubblicati. Vi ha colpito la prima visual del nuovo film di Watanabe? Fatecelo sapere nei commenti.

Per finire, ricordiamo che l'anime di Cowboy Bebop doveva chiamarsi diversamente, e vi lasciamo al nostro speciale dedicato al perché Cowboy Bebop è ancora un capolavoro.