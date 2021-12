Da Cowboy Bepop a L'Attacco dei Giganti, le migliori serie anime degli ultimi 30 anni

Nel corso degli anni, gli anime sono diventati un vero e proprio fenomeno globale, ma non è successo da un giorno all'altro. Il medium è cresciuto centimetro per centimetro per decenni prima che gli anime entrassero nei circuiti mainstream a livello internazionale.

Gli anni '90 sono stati un buon periodo per il medium, e molti altri anni sono volati con serie eccezionali alla portata di tutti. Così, grazie a una tonnellata di fan, è stato realizzato un nuovo enorme sondaggio classificando i migliori anni per gli anime e le serie che li hanno resi tali.

I dati per il sondaggio sono stati raccolti in parte da uno dei più grandi siti per fan di anime in circolazione. My Anime List ha messo insieme le sue valutazioni e recensioni, selezionando migliaia di serie per trovare le migliori. Alcuni dei migliori anni per gli anime sono esplosi ancora durante l'espansione globale del medium. E sì, serie come Cowboy Bebop e Death Note hanno dato il loro contributo.

Potete trovare l'elenco completo degli anni qui sotto, dato che MyAnimeList ha suddiviso i periodi in pre e post 2000. Se guardiamo il primo periodo, si possono vedere serie come Trigun, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z e Sailor Moon R. Al giorno d'oggi, queste serie sono tutte considerate dei grandi classici tra i fan, e la loro eredità resiste tutt'ora.

Per quanto riguarda i migliori anni dopo il 2000, le cose sono più differenziate. I primi anni 2000 hanno accolto serie come Gintama, Code Geass e anche Gurren Lagann. Ma con il passare degli anni, il medium si è impennato nel 2019 con successi come Vinland Saga, Mob Psycho 100 II e altri.

In questi giorni, il medium sta vivendo alla grande, dato che serie come Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e My Hero Academia sono esplosi in popolarità. Ma se non avete guardato tutte queste serie imperdibili, vi suggeriamo di recuperarle il prima possibile.

1989 - Dragon Ball Z, Ranma 1/2

1992 - Yu Yu Hakusho, Shin-chan

1993 - Slam Dunk, Sailor Moon R

1995 - Spicchi di cielo tra baffi di fumo, Neon Genesis Evangelion

1998 - Cowboy Bebop, Trigun, Series Experiments Lain, Initial D First Stage



2006 - Gintama, Code Geass, Welcome to the NHK, Death Note

2007 - Baccano!, Nodame Cantabile, Mononoke, Gurren Lagann

2009 - Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Hajime no Ippo, Cross Game, Bakemonogatari

2011 - Madoka Magica, Steins;Gate, Hunter x Hunter, Gintama

2019 - Mob Psycho 100 II, L'Attacco dei Giganti - Terza Stagione, Vinland Saga, Chihayafuru - Terza Stagione

Cosa ne pensate di questo sondaggio? Avete già visto la maggior parte di queste serie o dovete ancora guardarne qualcuna? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. In ultimo vi lasciamo con gli anime più attesi della stagione invernale 2022.