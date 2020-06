Cowboy Bepop: tornano disponibili le edizioni Steelbook di BestBuy

Lo store online di Best Buy ha riaperto i preordini dell'edizione Stelbook di Cowboy Bepop, vera pietra miliare dell'animazione giapponese. E' possibile procedere all'acquisto rilasciando un acconto di 39 dollari e 90; l'inizio della spedizione è fissato per il 14 Luglio.

Se non avete paura di spendere una cifra superiore, potete optare per l'edizione esclusiva di Amazon contenente ben 9 dischi (tra Blu-ray e DVD) e numerosi extra, tra cui un artbook di 140 pagine in bianco e nero - al cui interno sono presenti i primissimi concept art dei personaggi - e un ennesimo art book a colori di 48 pagine.

Per quanto riguarda la versione acquistabile su BestBuy, analogamente all'edizione standard, presenta i seguenti contenuti:

Sessione#1: commento audio con Koichi Yamadera (Spike) e Unshou Ishizuka (Jet)

Sessione#5: commento audio con Wendee Lee (Faye) e l'ADR Producer Yutaka Maseba

Sessione #10: commento audio con Wendee Lee (Faye) e l'ADR Producer Yutaka Maseba

Sessione #17: commento audio con il regista Shinichiro Watanabe e il compositore Yoko Kanno

Sessione #24: commento audio con Megumi Hayashibara (Faye) e Aoi Tada (Ed)

Intervista con Wendee Lee (voce inglese di Faye Valentine)

Intervista con il produttore di Cartoon Network Sean Akins

Tank! Clip musicale in versione originale

Tank! Club remix - versione UK

Opening ed ending originali

Opening ed ending senza testo

Brano di chiusura dell'episodio 13, sia in versione originale che senza testo

Brano di chiusura dell'episodio 26, sia in versione originale che senza testo

Promemoria di Bebop: le sessioni di doppiaggio

La vacanza estiva di Ein

Sessione#0 di Cowboy Bepop

Trailer americano di Cowboy Bepop

La nascita dell'anime di Cowboy Bepop è dovuta anche all'anime di Star Wars. Il famoso regista di Cowboy Bepop, Shinichiro Watanabe, si svela in un AMA Su Reddit.