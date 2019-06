Crash Team Racing Nitro-Fueled: arriva il fumetto del videogame Activision

Chi è che non ricorda il capolavoro Crash Team Racing? Uno dei progetti più iconici di Sony debuttò su PlayStation conquistando una grossa fetta di pubblico, e ora, a venti anni di distanza, CTR ha cambiato vesti trasformandosi nel videogioco di nuova generazione Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Per l'occasione, Crash e i suoi amici hanno ricevuto una nuova veste grafica così come è stato fatto pochi anni fa per il successone Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e tornano a sfrecciare sulle piste della nostra infanzia sui loro kart modificati. Con il debutto nei negozi, Activision ha pensato però di dare ancora più sprint a questa nuova partenza del marsupiale pubblicando anche un fumetto dedicato.

Il webcomic è scritto da Mathieu Mercier e Mikael Morin-Hamelin, con quest'ultimo che si è occupato pure dei disegni. Pubblicato sullo stesso sito della Activision, il primo fumetto di una potenziale serie parte dal filmato di introduzione di Crash Team Racing Nitro-Fueled, mostrando un orgoglioso Nitros Oxide che ha appena vinto un nuovo trofeo. Ora gli resta solo la Via Lattea da conquistare, ma la Terra attira la sua attenzione. Pertanto lancia una sfida, gli abitanti del pianeta dovranno gareggiare sulle piste preparate da lui oppure vedere tutto trasformato in parcheggio.

Il fumetto di Crash Team Racing Nitro-Fueled è gratuito e può essere trovato al link alla fonte. Siete pronti a sfrecciare nuovamente con i kart multicolori e battere il re delle corse di Gasmoxia?