Crayon Shin-chan: annunciato il ventottesimo lungometraggio con un trailer

In molti pensano che Crayon Shin-chan sia solo un cartone per bambini, complici i continui appuntamenti mattutini dell'anime su Mediaset tanti anni fa. Ma, in realtà, il prodotto era stato pensato per spettatori più maturi. Nonostante ciò, la serie sta per arrivare con il suo ventottesimo film al cinema, programmato per il prossimo anno.

Nel 2019 era già stato distribuito un altro lungometraggio di Crayon Shin-chan, e semrba che questo vedrà già un sequel. Infatti, durante la Golden Week del 2020, ovvero a fine aprile inizio maggio del prossimo anno, i giapponesi potranno andare a godersi le avventure del piccolo Shin-chan in Eiga Crayon Shin-chan Gekitotsu! Rakuga Kingdom to Hobo Yonin no Yūsha, ventottesimo film del franchise.

L'annuncio è stato dato con un trailer di trenta secondi che potete vedere in alto alla notizia e che sembra porterà Shin-chan addirittura nello spazio. Il titolo è traducibile in inglese con Crayon Shin-chan the Movie: Crash! Rakuga Kingdom and Almost Four Heroes e sarà diretto da Takahiko Kyogoku, mentre Ryo Takada si occuperà della sceneggiatura. I produttori creditati sono Shinei Animation, TV Asahi, ADK e Futabasha. Il film precedente di Shin-chan debuttò nello stesso periodo arrivando al terzo posto al box office nipponico.