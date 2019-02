Crayon Shin-Chan, il regista di Devilman Crybaby dirigerà uno spin-off animato su Shiro

Dopo il recente annuncio sul debutto del ventisettesimo film di Crayon Shin-Chan previsto per il 2019 e alla pubblicazione del teaser promozionale, nelle ultime ore si è aggiunta un'altra novità legata all'adattamento animato dell'omonimo manga di Yoshito Usui.

L'annuncio è stato dato questa mattina da Masaaki Yuasa. Il regista e lo studio d'animazione Science SARU hanno confermato l'inizio della produzione di un nuovo progetto animato legato all'opera manga Crayon Shin-Chan. Lo spin-off, come suggerisce il titolo Super Shiro, si concentrerà sulla figura do Shiro, il cane apparentemente molto normale di Shin. A quanto pare verrà rivelato che il cagnolino è in realtà un super eroe con il compito di proteggere il mondo. Maggiori informazioni verranno fornite più avanti.

A dirigere tale progetto ritroviamo Masaaki Yuasa, noto per il recente capolavoro animato dedicato al manga Devilman, affiancato da Tomohisa Shimoyama (Devilman Crybaby direttore animazione, animatore principale per i film Crayon Shin-chan 14 e 15) come direttore di Science SARU. Kimiko Ueno (Little Witch Academia, Crayon Shin-chan movies 21, 23, 26) si sta occupando del copione, mentre TV Asahi, Shinei Animation, ADK EM e Futabasha si occupano della messa in onda dell'anime. L'attrice Akiko Yajima, doppiatrice protagonista Shinnosuke, ha ceduto di recente il posto a Yumiko Kobayashi.

Ricordiamo che Yuasa (Devilman crybaby, Lu over the wall, Night is Short, Walk On Girl, Kaiba, Ping Pong) ha inoltre lavorato come scenografo in molte produzioni cinematografiche legate alla serie anime Crayon Shin-chan, il più recentemente risale al 2015. Nel 2019 è previsto il 27° lungometraggio animato ispirato al manga di Yoshito Usui.