Crayon Shin-Chan: trailer per il film in uscita nel 2019

Nel 2019 arriverà nei cinema nipponici il ventisettesimo film dedicato a Crayon Shin-Chan e il sito ufficiale ha pubblicato su Youtube nella giornata di oggi un trailer esteso e un teaser dedicato al nuovo viaggio della famiglia Nohara. Dopo il salto potete trovare informazioni sul cast e la trama del lungometraggio.

Il nuovo film dedicato a Crayon Shin-chan segnerà il debutto nel franchise Yumiko Kobayashi, che ha già interpretato alcuni ruoli minori in serie come Blue Exorcist e Food Wars. La doppiatrice sostituirà Akiko Yajima nel ruolo del protagonista Shinnosuke Nohara, dopo l'addio al ruolo in luglio. Gli altri membri del cast torneranno nei loro rispettivi ruoli, mentre torna alla regia Masakazu Hashimoto, già direttore di tre film della serie, Kimiko Ueno alla sceneggiatura insieme a Munenori Mizuno, alla prima esperienza con Crayon Shin-chan. La produzione del lungometraggio è stata affidata a Shinei Animation, TV Asahi, ADK e Futabasha.

Il ventisettesimo film della serie sarà proiettato dal 19 aprile 2019 e vedrà la famiglia Nohara, composta da papà Hiroshi, mamma Misae e il piccolo Shinnosuke, alle prse con un'economica luna di miele in Australia. Invece di un tranquillo e romantico viaggio, i tre protagonisti di Crayon Shin-chan vengono coinvolti in un'avventura pericolosa. Hiroshi, suo malgrado, verrà rapito da un gruppo di cacciatori di tesori che lo ritengono la chiave per arrivare a un grande bottino. Gli altri membri della famiglia dovranno salvarlo mentre i cacciatori di tesori e uno strano gruppo mascherato proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote.