Crayon Shin-chan: il 28° film del franchise è stato rimandato a data da destinarsi

Il sito web Cinema Today ha confermato, poche ore fa, che il ventottesimo film del franchise Shin-chan è stato rimandato a data da destinarsi. La pellicola avrebbe dovuto debuttare nelle sale giapponesi il 24 aprile 2020 ma a quanto pare, i rischi derivanti dalla diffusione della pandemia Covid avrebbero costretto Toho a posporre la data di lancio.

Shin-chan è una serie estremamente redditizia e conta attualmente 27 film distribuiti negli ultimi 27 anni, ovvero dalla prima pellicola pubblicata nel 1993 all'ultima del 2017, intitolata Crayon Shin-chan: Honeymoon Hurricane - The Lost Hiroshi. Shin-Ei Animation finanzia da tempo la produzione dell'anime e questo potrebbe essere il primo anno di pausa dopo quasi trent'anni di duro lavoro.

Il nuovo film, intitolato Crayon Shin-chan: Crash! Rakuga Kingdom and Almost Four Heroes, vede Takahiko Kyogoku (Land of the Lustrous, Love Live! School idol project, GATE) alla direzione, Ryo Takada (Meow Meow Japanese History) alla sceneggiatura e Takafumi Ikeda alla composizione musicale. Shin-Ei Animation ha prodotto il lungometraggio insieme a TV Asahi, ADK e Futabasha. Un trailer della pellicola è stato diffuso il 31 agosto 2019.

