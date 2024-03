'Grazie per aver creato così tanti classici': l'omaggio di Jackie Chan a Toriyama

Lettori, politici, spettatori casuali: la morte di Akira Toriyama sembra aver democratizzato, per un flebile istante, tutte le differenze tra le persone, unite nelle ultime 24 ore dalla volontà di omaggiare la memoria del maestro scomparso. E tra gli innumerevoli tributi, ce n'è stato uno che avrebbe elettrizzato il mangaka: quello di Jackie Chan.

Oltre all'omaggio offerto dal governo cinese a Toriyama, anche un altro celebre esponente della cultura popolare sinica e hongkonghese si è riversato ieri sui social per tributare gli onori a quel maestro che così tanto a lungo lo ha ispirato, e a cui era legato da un rapporto di stima reciproca. Del resto, l'icona del cinema di Hong Kong non ha mai nascosto il suo amore per la bibliografia tout court di Toriyama, al punto da aver più volte dichiarato pubblicamente la propria passione nei confronti di un'opera come Dr. Slump, la cui commistione di registi ironici con gli ipercinetismi della narrazione, si è configurata come un evidente terreno di comunicazione tra la sua arte e l'espressione creativa dello stesso mangaka.

Non appena saputa la notizia della dipartita dell'autore di Dragon Ball, l'attore e cineasta hongkonghese ha pubblicato un sentito omaggio al fumettista su Weibo, il corrispettivo cinese di twitter. “Signor Toriyama” si legge nel post di Jackie Chan “grazie per aver creato così tanti classici, destinati a rimanere immortali. Riposa in pace”. In calce al tributo, la star ha postato una foto che lo ritrae insieme al maestro, mentre si scambiano delle figurine di Dragon Ball, in uno degli incontri più significativi nella vita di Toriyama.

Chi conosce bene le logiche di Dragon Ball, e in particolare i linguaggi su cui il maestro ha fondato gli esordi dell'opera, sa quanto Toriyama fosse stato influenzato dal cinema action di Hong Kong a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, fino ad individuare in molte di queste pellicole una fonte di ispirazione centrale per la codificazione delle grammatiche della sua opera-simbolo. Del resto, la vignetta con cui il maestro ritrae gli occhi spiritati di Goku durante la prima trasformazione in Super Saiyan è tratta proprio dallo sguardo truce di Bruce Lee in Dalla Cina con furore (1972). Mentre per quanto riguarda lo stresso Jackie Chan, è chiaro che il connubio folgorante di ironia e cinetismo di opere come Il serpente all'ombra dell'aquila (1978) o di Drunken Master (che ha ispirato anche il Rock Lee ubriaco di Kishimoto) abbia dischiuso agli occhi di Toriyama un mondo così familiare e affine al suo stesso stile.

E non è un caso, infatti, che il mangaka abbia voluto restituire a Jackie Chan una piccola frazione dell'estasi che i suoi film gli avevano sempre provocato, dedicandogli addirittura un personaggio. Subito dopo il primo (brevissimo) time-skip di Dragon Ball, quello che introduce il 21º Torneo Tenkaichi, Goku si trova ad affrontare, per la prima volta nella sua vita, un avversario apparentemente insoverchiabile: ovvero Jackie Chun. Come tutti sanno, sotto le mentite spoglie del guerriero si nasconde il Maestro Muten, ma proprio questo omaggio alla natura “ridicola” e iperbolica del personaggio, ha dato vita ad un tributo sentito e profondo nei confronti di uno dei suoi eroi cinematografici. A cui Jackie Chan (quello vero) avrebbe risposto con sincera commozione: di cui quest'ultimo saluto è l'estensione simbolica.