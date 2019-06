Il creatore di Akira e molti altri saranno ospiti al prossimo Anime Expo!

L'Anime Expo è una convention che prende luogo, quest'anno dal 4 al 7 luglio, al Los Angeles Convention Center. Ogni anno sono invitati come ospiti vari professionisti tra mangaka, animatori e sviluppatori di videogiochi, che tengono conferenze per i partecipanti. Quest'anno, tra ai vari ospiti, sarà presente Katsuhiro Otomo, il creatore di Akira.

Katsuhiro Otomo ha iniziato la sua carriera realizzando opere manga come Domu, Kibum wa Mo Senso e il più famoso Akira, di cui successivamente si è occupato di scrivere e dirigere l'adattamento cinematografico. Stando ad alcune recenti informazione pubblicate sull'ottavo volume della rivista giapponese Manga Action, siamo venuti a conoscenza del fatto che Otomo tornerà sui manga con una nuova storia.

Inoltre, all'Anime Expo saranno presenti altre importanti figure, come il magaka Yoshiyuki Sadamoto, il regista Hiro Kaburagi, lo sceneggiatore Ryota Kosawa e il CEO di Wit Studio (L'Attacco dei Giganti tra i tanti), George Wada, che saranno disponibili anche per le sessioni di autografi. Kaburagi e Kosawa faranno la loro apparizione per la prima volta durante l'evento.

Sarà presente anche il produttore del gioco di Granblue Fantasy, Yuito Kimura e il regista Tetsuya Fukuhara. Fakku, il più grande editore americano di hentai, ospiterà l'artista Michiking in un panel Q&A. Infine, Sentai Filmworks ospiterà una prima del film d'animazione Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom e Sekai Project presenterà in anteprima il primo episodio dell'anime Nekopara.

In conclusione, agli amanti dell'opera capolavoro di Otomo, consigliamo di dare un'occhiata al fantastico cosplay genderbend di Shotaro Kaneda, protagonista di Akira.