Il creatore di Angel Beats! e Charlotte conferma: 'il 10 maggio faremo un annuncio'

Il talentuoso ideatore e sceneggiatore di Angel Beats! e Charlotte, in occasione di un evento per Genron Cafe, ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto animato. Siete pronti a un nuovo titolo che vi spezzerà il cuore a suon di emozioni?

Jun Maeda è uno degli scrittori più apprezzati nella community dedita all'animazione nipponica, merito della propria abilità nel creare storie coinvolgenti a livello emotivo. A inizio mese, lo studio P.A. Works aveva avvertito i fan in merito a un annuncio imminente in vista del decimo anniversario di Angel Beats!. La compagnia, infatti, già in altre occasioni aveva ribadito la propria volontà di continuare a collaborare con lo sceneggiatore su nuovi progetti e pare dunque che l'attesa sia ormai prossima alla conclusione.

In occasione di una live streaming per Genron Cafe, Maeda ha confermato che il nuovo titolo sarà annunciato il 10 maggio. Non è dato sapere se l'opera sarà un sequel di una delle precedenti opere dello Studio o una nuova produzione, ma vi terremo aggiornati fino all'annuncio ufficiale. Vi ricordiamo, infine, che P.A. Works è attualmente al lavoro su Appare-Ranman, serie disponibile su Yamato Animation che, purtroppo, è attualmente in pausa a causa del Covid-19.

E voi, invece, siete curiosi del nuovo anime di Jun Maeda? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro adibito in fondo alla pagina.