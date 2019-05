Il creatore di As the Gods Will ha annunciato di star lavorando a un nuovo manga

Il creatore del fortunato manga As The Gods Will, Akeji Fujimura, ha recentemente annunciato di essere attualmente al lavoro su un nuovo manga intitolato Aishitemasu, Kyōko-san (I Love You, Kyōko-san) nato dalla collaborazione con Takeshi Nozawa.

Il primo volume della serie verrà pubblicato sul quinto numero della rivista Young Magazine di Kodansha, che sarà disponibile a partire dal prossimo 7 maggio. Inoltre, secondo quanto dichiarato, il manga avrà una pagina d'apertura a colori e i disegni, realizzati da Fujimura, saranno basati sul lavoro di Nozawa.

Nel numero precedente della rivista, Sōya Mutō aveva realizzato un breve manga pensato per introdurre alcune delle nuove serie che sarebbero state introdotte nel magazine, tra cui figurò anche Aishitemasu, Kyōko-san. I dettagli a riguardo sono ancora pochi, con una narrativa che nelle sue basi dovrebbe essere incentrata su una contorta relazione.

Muneyuki Kaneshiro e Fujimura hanno pubblicato il manga As the Gods Will (Kami-sama no Iu Toori) nel Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha dal 2011 al 2012. Il successo ottenuto li ha poi convinti a lanciare una serie sequel intitolata As the Gods Will: The Second Series (Kami-sama no Iu Toori Ni) nel settimanale Shōnen Magazine di Kodansha nel 2013. Il manga si è concluso a dicembre 2016. Crunchyroll ha pubblicato - simultaneamente alla versione giapponese - i diversi capitoli, mentre Kodansha Comics ha rilasciato tutti i 21 volumi in formato digitale. L'opera ha poi successivamente portato alla luce di un film live action diretto da Takashi Miike nel 2014. Nel luglio 2017 Kaneshiro e Fujimura hanno lanciato il loro nuovo manga Gnoshros nel Young Magazine di Kodansha, il cui quinto volume è stato pubblicato lo scorso ottobre.