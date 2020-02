Il creatore di Black Clover stuzzica i fan svelando il vero potere di Noelle

Sono oramai passati diversi anni da quanto Black Clover, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Yuki Tabata, è giunto sul mercato riuscendo a stregare velocemente milioni di fan in tutto il mondo, un successo che ha contribuito alla realizzazione di un adattamento animato che ha avvicinato a sé ancor più curiosi.

Ora, però, i lettori attendono con trepidazione di scoprire le nuove vicende che verranno narrate nei prossimi capitoli, con una nuova minaccia che si erge innanzi ad Asta mentre i nostri eroe sono partiti per un viaggio al fine ultimo di trovare le informazioni di cui hanno estremo bisogno. Di volume in volume, i nostri protagonisti sono però divenuti sempre più forti imparando nuove abilità e migliorando le proprie condizioni man mano che letali avversari si stagliavano all'orizzonte. Arrivati a questo punto, qualcuno si è però domandato se ci possano essere dei limiti che andranno a "fermare" lo sviluppo dei nostri eroi.

Certo, sappiamo che Asta e Yuno dovranno continuare a migliorare nel corso delle loro avventure, ma secondo lo stesso Yuki Tabata, anche Noelle Silva non smetterà mai d'imparare e diventare conseguentemente più forte. In particolare, alla domanda su quanto potenziale magico abbia Noelle rispetto ad altri personaggi, Tabata ha risposto che la sua forza latente potrebbe essere paragonata a quella di sua madre o, ancora, del Wizard King Julius Novachrono, dichiarazioni che fanno ben capire come Noelle, in futuro, potrebbe divenire ancor più potente ed essenziale.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente Black Clover era incappato in nuovi problemi che ne avrebbero rallentato la velocità di pubblicazione. Inoltre, attraverso gli ultimi episodi di Black Clover, è stato introdotto un nuovo membro che si aggiungerà alla nostra compagnia d'intrepidi avventurieri.