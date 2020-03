Anche il creatore di Bleach ha perso la testa per Animal Crossing

Recentemente, il mercato editoriale nipponico è stato scosso da una notizia che ha fatto sobbalzare gli estimatori di Tite Kubo, il ritorno di Bleach in versione animata e la serializzazione dello spin-off Burn The Witch.

Il mangaka ha commentato il suo ritorno nell'industria attraverso delle dichiarazioni rilasciate al magazine di Weekly Shonen Jump, in cui ha fatto menzione del nuovo titolo Nintendo che in questo periodo di quarantena sta intrattenendo i videogiocatori, Animal Crossing New Horizons:

"Penso che sarà interessante, e nel complesso un buon lavoro (riferendosi a Burn The Witch). Tra l'altro, ho portato a termine la stesura della sceneggiatura. Mentre voi leggerete la serie, io starò giocando ad Animal Crossing, e non vedo l'ora di farlo con tutti".

La serializzazione di Burn The Witch non avrà la stessa ambizione editoriale di Bleach, sarà una serie breve - come dichiarato dallo stesso autore - che plausibilmente si comporrà di una manciata di volumi. Si tratta, forse, di una scelta accuratamente soppesata da Tite Kubo, il quale durante il suo lavoro con Bleach ebbe non pochi problemi a sostenere i forsennati ritmi settimanali imposti da Shonen Jump.

I capitoli di Burn The Witch saranno disponibili, come il resto delle serie a cadenza settimanale di Jump - sul sito e l'applicazione di MangaPlus, ormai una realtà consolidata nell'economia della rivista.

Per quanto riguarda Bleach, invece, l'anime tornerà nelle mani di Studio Pierrot con l'adattamento dell'ultimo arco narrativo, la Guerra Millenaria. Lasciando da parte Bleach, che sarete sicuramente in molti ad attendere, che aspettative avete per Burn The Witch? Diteci la vostra qui sotto.

Intanto, è disponibile il teaser trailer dell'adattamento animato di Burn The Witch.