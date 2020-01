Il creatore di 'Due Fantagenitori' Butch Hartman condivide uno sketch di Izuku Midoriya!

Il successo di My Hero Academia continua a crescere a livelli esponenziali e dopo aver catturato l'interesse di star occidentali del calibro di Katy Perry e Megan Lee Stallion, ha raggiunto anche uno di quegli individui che non hanno bisogno di troppe presentazioni: il creatore di Due Fantagenitori e fondatore della Billionfold Butch Hartman.

Il regista e disegnatore statunitense ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram un bellissimo sketch dedicato a Izuku Midoriya, aspirante eroe e protagonista della serie di Kohei Horikoshi. Hartman in realtà si è sempre definito grande fan della serie: sul suo canale YouTube ad esempio troverete dei video-reaction ad alcuni divertenti crossover tra i cartoni da lui ideati e My Hero Academia.

Butch Hartman è in assoluto uno dei nomi più rispettati nel settore dell'intrattenimento per ragazzini. Nella sua carriera, il regista ha ideato, prodotto e diretto quattro cartoni animati presso la sua società Billionfold Inc, sbancando grazie al clamoroso successo di Due Fantagenitori.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione dell'ultimo episodio di My Hero Academia e di dare un'occhiata alla preview della puntata 15.