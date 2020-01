Il creatore di Edens Zero ha condiviso un provocante sketch dedicato a Rebecca

Quella di Fairy Tail è un'opera che nel corso di questi lunghi anni ha saputo far parlare assai di sé, continuando a guadagnare pubblico anche dopo la sua conclusione. Il suo creatore, Hiro Mashima, sta infatti lavorando a varie opere collegate, tra sequel ufficiali, spin-off e un vero e proprio videogioco dedicato.

Insomma, vi è molta carne al fuoco che saprà tenere impegnati tutti i fan del franchise, ma nel mentre il suo creatore sta dedicando energia e attenzione al suo nuovo e chiacchierato progetto, Edens Zero, manga che ha visto la luce nel 2018 e che allo stato attuale conta 70 capitoli - mentre in Italia Edens Zero è giunto al quarto volume -, il tutto con una fanbase sempre più numerosa e interessata a scoprire le varie novità che seguiranno la produzione.

Tra i tantissimi personaggi che vanno a costituire il vasto cast dell'opera è possibili entrare in contatti con numerosi character assai apprezzati, ma quello che più di tutti ha saputo conquistare i cuori del pubblico è rappresentato da Rebecca Bluegarden, la quale è riuscita ad attirare molte attenzioni anche grazie alla sua somiglianza con Lucy Heartfilia, di Fairy Tail. Ebbene, proprio per la gioia di tutti i suoi fan, Mashima ha voluto condividere sul suo profilo Twitter un nuovo sketch dedicato proprio a Rebecca, immagine visionabile a fondo news che mette in mostra la nostra eroina con un sensuale costume da gatto che i lettori hanno assai gradito, come facilmente immaginabile.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Edens Zero.