Il creatore di Edens Zero ha pubblicato uno splendido sketch dedicato a Natsu e Lucy

Tra i tanti mangaka che lavorano all'interno dell'industria, Hiro Mashima è indubbiamente uno dei più conosciuti, meritevole di aver portato alla luce un'epopea di grandissimo richiamo, ovvero quel Fairy Tail che nel corso dei suoi innumerevoli capitoli ha saputo dividere il pubblico tra chi l'ha amato e chi, invece, l'ha detestato.

Indipendentemente dalle opinioni, è indubbio che l'epopea di Mashima sia stata un'immane successo, un'opera tutt'ora traboccante di vita grazie a spin-off, videogiochi e molto altro ancora. Nel mentre, però, Mishima si è già lanciato nel pieno della sua nuova produzione, ovvero EDENS ZERO, serie cartacea di grande richiamo la cui pubblicazione è stata avviata nel 2018 e che allo stato attuale può contare su 70 capitoli - mentre in Italia EDENS ZERO è giunto al quarto volume -, il tutto anche grazie a una schiera di fan in continua espansione e sempre pronta a supportare il manga.

In ragion di ciò, non di rado Mishima regala ai suoi fan degli sketch dedicati proprio a EDENS ZERO, un simpatico modo per ringraziare il pubblico per il supporto mostrato, e nel corso di queste ultime ore il suo profilo Twitter ufficiale si è arricchito con un nuovo disegno - visionabile a fondo news - che ha saputo conquistare i fan. Lo sketch, infatti, è dedicato a Lucy e Natsu, i quali sono stati raffigurati come un'amorevole coppietta, un'immagine che i lettori non hanno potuto far altro che adorare.

