Il creatore di Fairy Tail conferma: 'Sono in arrivo 4 nuovi progetti'

Il papà di Fairy Tail è uno degli autori più amati nel campo fumettistico nipponico, grazie a una passione per il proprio mestiere che lo ha spinto più volte a concentrarsi su diversi progetti contemporaneamente. Eppure, è stato lui stesso a confermare che stanno per arrivare ben 4 nuovi annunci.

Dopo aver rassicurato i propri fan in merito alla nuova opera, Hiro Mashima torna a stuzzicare la curiosità dei propri fan tramite un cinguettio. Precedentemente, infatti, aveva comunicato sempre tramite lo stesso social network di essere a lavoro su due progetti, ma le cose sembrano destinate a cambiare. Nelle ultime ore, il sensei ha corretto lo scorso annuncio, rivelando che non sono due i progetti su cui sta attualmente lavorando, bensì quattro.

In rete si specula già da tempo sul nuovo manga del creatore di Fairy Tail che probabilmente vedrà la luce con la stessa durata di un volume autoconclusivo Heros, in quanto il mangaka è ancora impegnato con la serializzazione settimanale di EDENS ZERO. E sono proprio su quest'ultima opera i rumor più consistenti, in quanto si specula su un presunto annuncio in merito all'adattamento animato. Dopotutto, con ormai 82 capitoli alle spalle, i tempi sono maturi per una trasposizione televisiva che sponsorizzi maggiormente il nuovo franchise di Mashima, ancora lontano dai traguardi di Fairy Tail.

Secondo voi, invece, quali sono i 4 progetti che stanno coinvolgendo Hiro Mashima? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qui sotto.