Il creatore di Fairy Tail ha raggiunto un importante traguardo in Final Fantasy 7 Remake

Spesso e volentieri capita quasi di dimenticarsi che i tanti mangaka e creatori di produzioni animate siano semplici persone come tutti noi, uomini e donne con passioni, rimpianti e sogni. Tra questi, figura anche il tanto apprezzato Hiro Mashima, creatore di opere quali Fairy Tail ed Edens Zero.

Il famoso mangaka è infatti un grandissimo appassionata di Final Fantasy VII, JRPG targato Square Enix che ha segnato l'industria videoludica, un'epopea senza fine che ha recentemente visto il sopraggiungere di un remake largamente discusso dai fan - sia nel ben che nel male - e rivelatosi capace di conquistare innumerevoli elogi da parte di critica e pubblico.

Tra i tantissimi giocatori lanciatisi in questo viaggio, figura anche lo stesso Hiro Mashima, il quale si è immerso nell'avventura offerta in questo ricchissimo remake definendolo semplicemente splendido. Nonostante i lavori su Edens Zero stiano proseguendo speditamente, Mashima non sembra essersi risparmiato e anzi, in questi giorni ha letteralmente divorato Final Fantasy 7 Remake. Per far capire quanto il titolo gli sia piaciuto, il mangaka ha deciso di pubblicare sul suo profilo Twitter un immagine - che voi potete visionare a fondo news - in cui è possibile vedere il trofeo di platino che l'uomo è riuscito a guadagnarsi, segno inequivocabile di quanto l'esperienza lo abbia davvero conquistato.