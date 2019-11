Il creatore di Gundam critica l'assenza di intimità sessuale nei lavori di Shinkai

Il creatore della celebre serie Mobile Suit Gundam, Yoshiyuki Tomino, ha criticato un aspetto ben preciso dei lungometraggi di Makoto Shinkai. Si è espresso in occasione di un'intervista con Weekly Playboy magazine, parlando anche di Kyoto Animation.

Tomino ha affermato di aver creato Gundam: Reconguista in G per replicare il tipo di anime che era solito guardare da bambino. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse di Kyoto Animation e del regista Makoto Shinkai, l'autore di Gundam ha speso queste parole:

"Li vedo come dei miei rivali. Dalla prospettiva della mia generazione, non devi uscire troppo dagli schemi per creare un anime che sembri un romanzo introspettivo."

Successivamente ha descritto i lavori di Shinkai come "storie su una ragazzo e una ragazza che allungano sempre le mani verso l'altro", aggiungendo "Eppure la mano del ragazzo non raggiunge mai le parti base della ragazza".

"Per quale motivo non si spingono mai oltre? Vorrei che lui (Shinkai) facesse una storia dove loro non sono soddisfatti di non avere un contatto fisico. Beh, Shinkai è ancora un regista giovane, quindi suppongo che potrebbe fare delle pellicole di questo tipo".

Nonostante queste dichiarazioni, dalle parole rilasciate dall'autore in un'altra intervista con Mainichi Simbun's, pare che Gundam Reconguista in G non conterrà delle scene spinte, visto che lui stesso ha affermato che i bambini saranno il target principale della pellicola. Che ne pensate di queste dichiarazioni?

Grazie a Mobile Suit Gundam una coppia è riuscita a sposarsi. Per il quarantesimo anniversario di Mobile Suit Gundam sono stati annunciati moltissimi progetti.